Troben a la Val d'Aran un teixit de luxe almoràvit del segle XII procedent d’Almeria

Dins d’un altar de l’Església de Santa Maria de Cap d’Aran (Tredòs, Val d’Aran) es va trobar una lipsanoteca, una capseta de fusta que contenia relíquies. Per embolicar-les, s’havia utilitzat un teixit, que semblava de gran valor per estar fet amb seda i fil daurat. A més, tenia una decoració molt elaborada.

Per tal de poder tenir més informació sobre el teixit es va portar a restaurar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (Valldoreix, Barcelona), on va recuperar el seu aspecte original. L’estudi va determinar que el teixit era del segle XII, que procedia d’Al-Àndalus i que possiblement fou fabricat en un taller d’Almeria. La decoració està formada per parelles de lleons rampants donant- se l’esquena però amb els caps enfrontats, separats per un arbre de la vida. Aquest teixit és un exemple dels refinats teixits del període almoràvit, procedents dels tiraz (tallers) hispanomusulmans.