5.500 espectadors al Paupaterres

“És un autèntic drama, el cop ha estat molt fort.” Així es va expressar ahir Marc Calderó, director del Paupaterres de Tàrrega. En les 26 edicions anteriors del festival “mai no havíem anul·lat una jornada sencera. Algun concert puntual, sí, però després repreníem l’activitat”, va assenyalar. Calderó va explicar que el van haver de cancel·lar per qüestions de “seguretat”, ja que “a causa del temporal, es va crear un gran bassal a sota de l’escenari principal que va mullar bona part del cablatge i l’equip tècnic, de manera que si manteníem l’activitat, posàvem en risc els artistes i els tècnics”.

Els espectadors que havien comprat l’entrada de forma anticipada podran reclamar-ne la devolució a través d’uns enllaços que s’activaran a la pàgina web del Paupaterres en els propers dies.

Calderó va avançar a SEGRE que estudien diferents alternatives com organitzar un concert amb Els Pets, que celebren 40 anys de trajectòria musical. El director del Paupaterres va reconèixer que “les pèrdues són molt significatives”. En aquest sentit, va comentar que tenien molta beguda oberta i menjar preparat, a més que els diners de les barres suposen entre el 30 i el 40% d’ingressos del festival. Així mateix, la devolució de les entrades els suposarà una despesa extra, ja que quan es va adquirir, l’empresa informàtica se’n va quedar un percentatge per al codi QR. Calderó va dir que “podrem assumir tots els pagaments perquè la passada edició va anar molt bé”, malgrat que “la situació de l’entitat serà crítica” i en cas de no rebre ajuts per part de les administracions, de cara a l’any que ve es veuran obligats a “abaixar el nivell del festival” per evitar que perilli la seua continuïtat.

En la 27a edició, el Paupaterres ha rebut més de 5.500 persones i amb la jornada de dissabte esperaven superar les 12.000. Malgrat l’afectació, Calderó va fer una valoració molt positiva d’aquesta edició, tant per l’alta afluència d’espectadors com per la qualitat de les propostes presentades. Així, es va valorar amb nota alta el cartell, que ha combinat grups referents i consolidats amb bandes emergents del territori.

El punt àlgid del Paupaterres 2025 es va viure divendres a la nit, amb una assistència de 4.000 persones que van gaudir de les actuacions de bandes amb experiència al festival com Buhos, Doctor Prats, Guillem Gisbert i Olga Zoet, juntament amb altres artistes que debutaven a Tàrrega com Flashy Ice Cream, Juls o Lo Puto Cat.

Una de les novetats d’aquest any va ser l’ampliació del PaupaJove, celebrat dijous al càmping i que com a novetat va estar organitzat íntegrament pels joves.

La proposta va tenir molt bona acollida i va reunir un miler de persones per assistir a l’actuació de noves generacions com Mateu Bru, Faves Tendres, DJ Cala.Mitat i Utopia. La vetllada va ser apadrinada per Adrià Salas, cantant de La Pegatina. A més, durant la celebració de la PaupaJove es va presentar La Pell, la nova mascota del festival, inspirada en un llangardaix ocel·lat i que simbolitza resistència, adaptabilitat i sentit de pertinença.

Dimecres, en la vetllada inaugural a Mas de Colom-Casa Borges, 900 persones van gaudir d’un concert especial del veterà Tomeu Penya, que va repassar els 45 anys de trajectòria musical amb les seues cançons més emblemàtiques. La nit també va comptar amb l’actuació de la cantant i compositora de Golmés Xènia Páez.

El Paupaterres va estar organitzat per l’Associació Paupaterres i l’ajuntament de Tàrrega, amb el suport de l’IEI, el consell de l’Urgell i la Generalitat, així com patrocinadors privats.