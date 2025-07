La Fira del Llibre del Pirineu presentarà més de 45 novetats editorials

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La Fira del Llibre del Pirineu ofereix aquest any la possibilitat de conèixer més de 45 novetats editorials d’autors del Pirineu o de temàtica pirinenca. La 29a edició del certamen, consolidat i conegut dins del panorama literari català, se celebrarà a Organyà entre el 5 i el 7 de setembre.

El municipi té a punt el programa d’activitats, que també sumarà tallers, contacontes i la tradicional Carrerada de llibres (dia 6 a les 13.45 hores), que consisteix en una cadena humana al costat de la travessia de la C-14, llegint llibres de manera simultània, “amb la voluntat de compartir la lectura i reivindicar el llibre com a font de saviesa i motor de creixement”, tal com va destacar ahir l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà. En la presentació va participar també la presidenta del consell comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, que va defensar els projectes editorials “que naixen en llocs poc poblats i la necessitat que rebin l’ajuda de les administracions”. Lladós va apostar per donar continuïtat a fires com aquesta “perquè ens ajuden a reivindicar-nos en moments en què la llengua catalana passa una situació crítica”, va dir. Joan-Marc Joval, del ministeri de Cultura d’Andorra, va dir que hi participen sis editorials del país.