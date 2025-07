Un jove de Juneda, a la Mostra de Venècia

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El jove de Juneda Bernat Solé i Palau forma part de l’elenc de la pel·lícula Estrany riu, l’òpera prima del director barceloní Jaume Claret, elegida per exhibir-se a la secció Horitzons de la pròxima edició de la Mostra de Venècia, del 27 d’agost al 6 de setembre. Estrany riu és una coproducció catalanoalemanya, amb participació de 3Cat, protagonitzada per Nausicaa Bonnín i Jordi Oriol i amb els també joves Jan Monter, Francesco Wenza i Roc Colell. La pel·lícula segueix el viatge iniciàtic d’un adolescent durant unes vacances familiars amb bicicleta per la vora del riu Danubi, des de la Selva Negra alemanya fins a Àustria passant per Baviera. La història, coescrita per Claret i Meritxell Colell, gira al voltant dels germans Dídac (16 anys) i Biel (14), que viatgen amb els seus pares. Entre els boscos i les aigües del Danubi, coneixen el misteriós Alexander. Quan el riu amplia el seu curs, l’Alexander sedueix el Dídac que, igual que el Danubi, està creixent amb passos de gegant. La idea de la pel·lícula va nàixer precisament dels viatges en bici que feia cada estiu el director amb la seua família.

Fa més d’un any, Bernat Solé es va presentar al càsting i, malgrat que mai no havia participat en cursos d’interpretació ni havia trepitjat un escenari, va anar superant totes les proves fins que va ser elegit per al paper, segons van apuntar a SEGRE familiars del jove. Ell i els seus pares resideixen des de fa anys a Barcelona, malgrat que no han perdut el contacte habitual amb Juneda. La cinta es va rodar al llarg de sis setmanes durant l’estiu de l’any passat als escenaris naturals seguint el curs del Danubi.

Val a destacar que a Estrany riu participa també exercint tasques de producció el productor, músic i compositor de Bellpuig Xavier Font.