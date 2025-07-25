CERTAMEN
Mas de Colom reivindica el talent femení en un nou cicle cultural
Mas de Colom-Casa Borges de Tàrrega aposta pel talent cultural femení del territori amb l’estrena del nou cicle A ritme de dona, una proposta que fusiona arts escèniques, música i gastronomia local. Inclou quatre activitats, que se celebraran durant els quatre divendres del mes d’agost. El cicle començarà el dia 1 amb el duo de circ acrobàtic de la companyia Bragacadavra i l’espectacle Caiguda lliure per a persones amb vertigen. El dia 8 serà el torn d’un concert a càrrec de Raquel Lúa, amb música mediterrània, lletres poètiques i una sensibilitat molt especial. El dia 22, la companyia de dansa contemporània Carla Sisteré presentarà també en format duo The Sad-Mad Method, i el dia 29 es tancarà el cicle amb el teatre còmic de carrer de la companyia Anna Confeti i l’obra A la fresca, que ret homenatge a la tradició de sortir a prendre la fresca al carrer.
Totes les sessions, amb un aforament màxim de 130 persones i a partir de les 20.00 hores (entrada gratis amb reserva prèvia), es completaran amb una degustació de productes de proximitat.