Jorge Español, l’advocat de Sixena demana escoltar els tècnics del MNAC i anar “pas a pas” en l'entrega dels murals
Planteja una restauració ‘in situ’ al museu i també veu interessant que el director es reuneixi amb la jutgessa d’Osca
L’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha demanat anar “pas a pas” en el lliurament dels murals romànics del monestir que hi ha al MNAC. Després de fer-se pública l’ordre general d’execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem per part del jutjat d’Osca, Español no ha descartat la possibilitat que es faci una restauració ‘in situ’ de les pintures abans de ser traslladades donat el seu estat de conservació.
En aquest sentit, ha considerat poc probable que el trasllat es pugui fer en un termini de 7 mesos i també ha dit que veu bé que el director del MNAC s’entrevisti amb la jutgessa d’Osca, “sempre que ho faci d’una manera honesta i professional”.
Segons Español, una restauració ‘in situ’ de les pintures de Sixena al MNAC es podria allargar durant un o dos anys, per tant, no pot preveure quan podrien tornar al Monestir de Vilanova de Sixena. Per aquest motiu, ha demanat dipositar la confiança en els tècnics del MNAC, que “són els més competents i els millors del món”.