El MNAC estudia la resolució del jutjat d'Osca i respondrà en 10 dies hàbils

La sala on es troben les pintures murals del monestir de Sixena al MNAC. - ELI DON/ACN

Publicat per

El MNAC estudia amb els seus assessors la resolució del jutjat d'Osca i respondrà en 10 dies hàbils. El jutjat d’Osca ha acordat una ordre general d’execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar el trasllat de les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena que hi ha al MNAC, i ha donat set mesos al museu per retornar les obres, tot i que la jutgessa Rocío Pilar Vargas dona l’opció al MNAC a presentar un “cronograma alternatiu” en el termini de deu dies. Fonts del MNAC han explicat a l'ACN que estudien la resolució i que el museu manté la seva posició sobre les dificultats tècniques per dur a terme la retirada i trasllat de les pintures pel risc de danys arran de l'operació.

Fa pocs dies, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ja va adreçar un escrit al jutjat de primera instància i instrucció número 2 d'Osca, en el qual reiterava la seva voluntat de complir la sentència del Suprem, però avisava "de la fragilitat" de les pintures de la sala capitular i "el risc de danyar-les de forma irreparable en la seva retirada i trasllat posterior".

El MNAC va apuntar que el fet que l'execució fos definitiva és "jurídicament inqüestionable" i "no canvia la realitat material de la situació de les pintures murals de la sala 16" i la "seva extrema fragilitat" i els "danys irreversibles que per aquesta raó poden patir en les àrdues i complicades actuacions necessàries per al compliment voluntari (o forçós) de la sentència".

"Una execució especialment complexa"

En el text de la interlocutòria del jutjat d'Osca s'admet que és "una execució especialment complexa" i que el seu compliment immediat "no és possible" per "la naturalesa i el valor patrimonial dels béns que han de ser restituïts". S'apunta que calen uns terminis determinats per a l’execució de les operacions de desmuntatge, embalatge i trasllat.

S'assenyala al text que el govern de l'Aragó va presentar, juntament amb la demanda executiva, un cronograma que conté el termini estimatiu de les tasques a realitzar per la part executada per donar compliment a la sentència. Es preveu un termini de set mesos. Per aquesta raó, es requereix al MNAC que "dins d’aquest termini de set mesos", compleixi la sentència o presenti "un cronograma alternatiu en el termini de deu dies".