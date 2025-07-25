PATRIMONI
La jutge dona 7 mesos al MNAC per l’art de Sixena malgrat els riscos de tocar-lo
El museu respondrà amb una “bateria d’informes” tècnics contraris al trasllat
La jutge d’Osca va ordenar al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) tornar les pintures murals de Sixena al monestir oscenc malgrat totes les veus de tècnics i especialistes en patrimoni que alerten de la seua extrema fragilitat en cas de tocar-les. Malgrat això, la magistrada dona un termini de 7 mesos per procedir al trasllat.
La jutge Rocío Pilar Vargas, magistrada del jutjat número 2 d’Osca, va dictar en una interlocutòria datat dimarts passat l’ordre d’execució definitiva de la sentència que obliga el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a tornar les pintures murals del monestir de Sixena i va establir per a això un termini de 7 mesos, curiosament tal com havia plantejat el Govern d’Aragó. Sense atendre cap de les consideracions dels nombrosos experts i tècnics en conservació del patrimoni que han alertat de l’extrema fragilitat d’aquesta pintura mural –unes restes pictòriques recuperades després de l’incendi que va afectar el monestir al principi de la Guerra Civil, i que podrien destruir-se si es toquen de l’espai on s’exhibeixen al MNAC–, la jutge estableix que en set mesos es compleixi aquesta ordre o que, en el seu defecte, el museu aporti en el termini de deu dies un cronograma alternatiu per a la devolució, en el cas del qual es resoldrà sobre això.
Això sí, en la resolució, la jutge reconeix que aquesta és una execució especialment complexa, el compliment immediat del qual “no és possible” donada la naturalesa i el valor patrimonial de les pintures que han de ser tornades, i que per això es requereixen uns terminis determinats per a les operacions de desmuntatge, embalatge i trasllat de les peces. Per això, ofereix al museu la possibilitat de presentar un cronograma alternatiu al del Govern aragonès.
La pinacoteca de Barcelona va reaccionar ahir mateix i va avançar que presentarà davant de la jutge una “bateria d’informes” amb arguments tècnics que alerten del perill de tocar les pintures sense danyar-les. Fonts del MNAC van explicar que la resposta es produirà en el termini legal establert i serà una “bateria d’informes”, ja que “no és una qüestió de temps ni un cronograma, ja que el temps no varia els riscos que se sap de forma certa que existeixen”. “La jutge ens dona ara la veu perquè puguem no només presentar un nou cronograma, sinó per expressar altres manifestacions, com hem fet anteriorment de forma voluntària i ara és el moment de presentar-ho formalment”, van afegir.
Tècnics aragonesos visiten de nou les pintures
Fonts del MNAC van assegurar ahir que els tècnics del govern d’Aragó ja han pogut entrar de nou a les sales on es troben les pintures de Sixena. Justificaven així un dels punts especificats en el decret de mesures executives que va acompanyar la interlocutòria de la jutge i que estableix que el MNAC ha de permetre “de manera immediata” l’entrada d’aquests tècnics a les sales on hi ha exposades les pintures murals. El decret també detalla que l’accés s’haurà de produir durant tot el temps que els tècnics requereixin i amb tots els mitjans auxiliars necessaris, i amb les sales tancades al públic. Aquest accés inclourà també l’entrega de tota la documentació sobre els murals conservada als arxius del MNAC. El museu també ha d’oferir totes les dades sobre les condicions de temperatura i humitat relativa d’aquestes sales. Com a primer pas, els tècnics tenen previst un aixecament fotogramètric (tècnica d’escaneig visual en 3D) de les sales i les obres.
D’altra banda, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, va destacar ahir que la jutge en la seua interlocutòria reconeix “la complexitat de la gestió” del trasllat, malgrat que va assenyalar que la resolució “és un fet absolutament normal i esperable” en l’actual moment processal.
Aragó exigeix a la Generalitat “deixar de ficar pals a les rodes”
El president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, va exigir ahir a la Generalitat que “deixi de posar pals a les rodes i d’agafar-se a subterfugis jurídics que no tenen cap viabilitat” i que torni les pintures murals. Sobre la interlocutòria judicial, Azcón va assegurar que “la jutge ens dona la raó en tot; ens donen la raó en el fet és possible que aquestes pintures vinguin a casa seua, a Aragó, i diu que és possible en el termini en què els tècnics d’Aragó li van demanar al jutge: set mesos”. “Una vegada més la justícia funciona en aquest país i el que hem de demanar a la Generalitat és que compleixi amb el que van dir que farien”, va afegir.
L’advocat Jorge Español planteja una restauració abans d’enviar l’art
Una de les veus més furibundes des de fa anys en el litigi de l’art entre Catalunya i Aragó, l’advocat Jorge Español –que en aquest cas representa l’ajuntament de Vilanova de Sixena–, es va mostrar ahir curiosament caut després de la nova interlocutòria de la jutge oscenca. Davant de la manifesta fragilitat les pintures, Espanyol va plantejar abans del trasllat a Sixena fins i tot la possibilitat d’una restauració al museu, el que podria allargar-se un any o dos. En aquest sentit, va considerar poc probable que es pugui fer en un termini de 7 mesos. També va veure bé que el director del MNAC, Pepe Serra, s’entrevisti amb la jutge, “d’una manera honesta i professional”.