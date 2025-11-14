Com es pot provar si les balises V16 funcionen correctament sense alertar la DGT?
Coneix el marge de temps que permet verificar el seu funcionament sense enviar senyals a la xarxa mòbil ni activar avisos oficials a la carretera
La incorporació de les balises V16 a l'equipament obligatori de vehicles a Espanya ja és imminent. Des que es va anunciar que a partir de l'1 de gener de 2026 tots els conductors hauran de portar un d'aquests senyals lluminosos connectats, els dubtes sobre el seu ús, funcionament i manera de comprovar-les han anat creixent. Una de les preguntes més freqüents és si en provar la balisa després de la compra aquesta genera un avís a la Direcció General de Trànsit (DGT) o activa senyalitzacions als panells de carretera o aplicacions.
La balisa V16 no només és un dispositiu manual que emet llum intermitent groga per alertar d'incidències, sinó que també es connecta a la plataforma DGT 3.0 mitjançant una targeta SIM integrada. Això significa que, en funcionament real, transmet la ubicació GPS en temps real per avisar altres conductors i les autoritats sobre accidents o avaries.
No obstant això, la DGT ha aclarit que existeix un interval de 100 segons des de la seva activació durant el qual la balisa "inicialitza" els seus sistemes sense enviar dades de localització ni generar alertes. Aquest temps permet als usuaris comprovar la llum intermitent sense activar la xarxa d'emergències ni que la seva posició aparegui en panells informatius.
Funcionament bàsic i període segur per a proves
Les balises V16 estan dissenyades per col·locar-se sobre el vehicle en un lloc visible, activant-se manualment. Un cop enceses, emeten un senyal lluminós groc intermitent que serveix per alertar altres conductors en situacions de perill, com avaries o accidents.
La connectivitat amb la xarxa DGT 3.0, mitjançant la seva targeta SIM integrada, és el que diferencia aquests dispositius d'altres senyals lluminosos tradicionals. Gràcies a aquesta connexió, en temps real es transmet la posició GPS perquè els sistemes de trànsit puguin mostrar avisos en panells de carretera o enviar notificacions a aplicacions de navegació compatibles.
No obstant això, quan es tracta de verificar si la balisa funciona correctament després de la compra, sorgeix la preocupació entre els propietaris sobre si podria activar-se una alarma falsa o enviar erròniament la seva ubicació a la DGT.
Per evitar aquests falsos positius i garantir un ús responsable, l'agència de trànsit estableix un marge de 100 segons en què la balisa s'encén i realitza les comprovacions tècniques sense establir connexió ni transmetre informació.
Com d'important és aquest marge de 100 segons?
Aquest període de 100 segons actua com una finestra segura per realitzar proves. Durant aquest interval, els usuaris poden comprovar que la llum groga funcioni correctament sense que es generi una alerta oficial ni es comparteixi la localització del vehicle.
Aquest mecanisme és fonamental per evitar situacions poc desitjades, com ara que un menor encengui i apagui el dispositiu de forma accidental, o conductors que simplement vulguin verificar la seva balisa sense provocar l'activació de sistemes d'emergència.
La balisa aprofita aquests 100 segons per establir connexió a la xarxa mòbil, revisar la qualitat del senyal GPS i preparar la transmissió de dades, sense enviar informació fins que aquest temps s'hagi superat.
Així, es garanteix que cap posició errònia o senyals falsos arribin a la plataforma DGT 3.0 ni que la ubicació del vehicle aparegui a les pantalles informatives o aplicacions connectades.