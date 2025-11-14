Avisen de diversos talls de trànsit a la ciutat de Lleida aquest diumenge per la Mitja Marató
La competició incorpora enguany un tram pel barri de la Bordeta i deixa el polígon
La celebració de la Mitja Marató de Lleida aquest diumenge 16 de novembre de 2025 comportarà importants alteracions en la mobilitat de la capital del Segrià. La competició atlètica, que transcorrerà íntegrament pels carrers de la ciutat al llarg de 21 quilòmetres, obligarà a establir diversos talls i desviaments de trànsit. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana ha preparat un dispositiu especial per garantir tant la seguretat dels participants com la coordinació del trànsit rodat.
La present edició introdueix una modificació significativa en el recorregut, que ja no s'estén fins al polígon industrial. En comptes d'això, s'incorpora un pas pel barri de la Bordeta, entrant per l'avinguda de les Garrigues, continuant pel carrer Impressor Botel, enllaçant amb l'avinguda Miquel Batllori i, a través del carrer President Irla, retornant a l'avinguda de les Garrigues per accedir finalment als Camps Elisis a través de la plaça Bores.
L'esdeveniment esportiu començarà amb la cursa popular de 5 km a les 9.30 hores, que recorrerà l'avinguda Rovira Roure (sortida), passeig de Ronda, carrer Cardenal Cisneros, carrer Joc de la Bola, avinguda Onze de Setembre, avinguda Fleming, passeig de Ronda i finalitzarà a l'avinguda Rovira Roure. Posteriorment, a les 10.30 hores, s'iniciarà la prova principal de 21 km amb un recorregut molt més extens que travessarà gran part de la ciutat.
Principals afectacions i desviaments previstos
Les restriccions de trànsit començaran el dissabte 15 de novembre de 2025 a partir de les 17 hores, amb el tall de l'avinguda Rovira Roure entre l'Onze de Setembre i el Passeig de Ronda en sentit entrada a la ciutat. Aquest tall es completarà el diumenge a les 8 hores afectant ambdós sentits de circulació, i es mantindrà fins aproximadament les 14 hores.
El diumenge, a partir de les 8.30 hores, es procedirà al tancament del sector interior de Ciutat Jardí, tant des de la rotonda d'Onze de Setembre amb Joc de la Bola com des de la rotonda de l'N-240 amb el carrer Olivera. Simultàniament, des de les 8 hores s'habilitaran progressivament els carrils de pas a la Rambla de Ferran, avinguda Francesc Macià, avinguda Blondel, avinguda de Madrid i avinguda Príncep de Viana.
A les 10.15 hores, i fins aproximadament les 11.20 hores, els Mossos d'Esquadra tallaran el trànsit de l'N-240 (A-22) d'entrada a la ciutat a l'altura de les Basses, orientant-lo cap a l'autovia A-2. Com a criteri general, els talls de trànsit s'efectuaran de forma progressiva moments abans que el cap de cursa s'aproximi al punt de tall, recuperant-se la circulació tan bon punt el final de cursa l'hagi superat.
Recomanacions per als conductors
Les autoritats recomanen als conductors que, entre les 9.30 i les 13.00 hores, per travessar el riu en direcció a la Bordeta, Mangraners o el cementiri, evitin utilitzar el pont de Pardinyes, el pont Príncep de Viana i el pont Vell, ja que estaran afectats per la cursa. Es recomana utilitzar els ponts dels Instituts i de la Universitat, que permetran els desplaçaments sense dificultats.
Als veïns de la Bordeta se'ls aconsella, entre les 11 i les 12.30 hores, utilitzar vies alternatives a l'avinguda de les Garrigues per entrar o sortir del barri. També es recomana als conductors procedents de Balàfia o Pardinyes que vulguin creuar a l'altra banda de la ciutat per Príncep de Viana, especialment entre les 11 i les 13 hores, que accedeixin a l'autovia A-2 a través de l'N-230, LP-9221 o C-12, i tornin a entrar a la ciutat per la C-13 i l'LL-11.
Finalment, es demana als usuaris del transport públic que s'informin prèviament sobre les possibles alteracions en les rutes dels autobusos afectats pel recorregut de la cursa. Les autoritats sol·liciten seguir en tot moment les indicacions dels agents de seguretat i membres de l'organització desplegats al llarg del recorregut per garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment esportiu.