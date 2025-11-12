La Guàrdia Civil revisa les guanteres dels cotxes a la recerca d’un objecte: la multa per no portar-lo és d’entre 601 i 3.005 euros
El cos de seguretat intensifica els seus controls per verificar documentació i objectes obligatoris als vehicles
La Guàrdia Civil ha iniciat una campanya intensiva de controls en carreteres que està sorprenent a nombrosos conductors, amb especial atenció a la revisió del contingut de les guanteres. Aquesta nova estratègia busca garantir més seguretat a les vies i verificar el compliment de la normativa vigent de trànsit.
Aquesta mesura, que ja s’està implementant a les carreteres espanyoles, ha generat preocupació entre els conductors a causa de les abundants multes que poden arribar a imposar-se, oscil·lant entre els 601 i els 3.005 euros per a les infraccions considerades més greus detectades durant la inspecció del vehicle.
L’operatiu no es limita únicament a sol·licitar la documentació habitual, sinó que la Guàrdia Civil està prestant especial atenció a diversos elements clau que, en cas d’irregularitats, poden derivar en importants sancions econòmiques per als conductors.
Objectes principals sota supervisió
Els agents centren la seua atenció principalment en tres aspectes fonamentals durant la revisió:
En primer lloc, la presència d’objectes prohibits o perillosos com armes blanques, armes de foc sense la corresponent llicència o qualsevol element que pugui considerar-se perillós, comporta les sancions més elevades segons la Llei de Seguretat Ciutadana, podent superar fàcilment els 600 euros.
Així mateix, es verifica que el vehicle disposi de la balisa V-16 obligatòria, que serà imprescindible a partir de gener de 2026. Aquest dispositiu ha de ser fàcilment accessible, preferentment a la guantera o en un lloc de ràpid abast per ser utilitzat en cas d’emergència.
Finalment, encara que sigui el control més habitual, la documentació obligatòria continua sent un punt crític de verificació, incloent el permís de circulació, el carnet de conduir i la targeta d’inspecció tècnica (ITV).
Implicacions per als conductors
Les sancions que oscil·len entre 601 i 3.005 euros varien segons la gravetat de les infraccions detectades, conforme a l’establert al Reglament General de Circulació i, especialment, en la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana quan es troben elements que comprometin la seguretat.
La Guàrdia Civil ha assenyalat que aquesta campanya té un component de conscienciació, buscant que els conductors mantinguin la guantera lliure d’elements que puguin distreure o constituir un risc addicional en cas d’accident.
Davant d’aquesta onada de controls i el risc de sancions considerables, les autoritats recomanen als conductors adoptar mesures preventives com eliminar de la guantera objectes innecessaris, eines no homologades, ganivets multiusos que puguin malinterpretar-se o qualsevol objecte contundent.
Es pot recordar que, actualment, la DGT permet portar la documentació en format digital a través de la seua aplicació oficial, encara que es continua recomanant disposar de la versió física per facilitar i agilitzar els controls rutinaris.
Aquesta intensificació dels controls representa una seriosa crida a la responsabilitat dels conductors, recordant que la seguretat viària inclou tots els aspectes del vehicle i que l’incompliment de la normativa, especialment referent a objectes perillosos, pot portar conseqüències econòmiques molt significatives.