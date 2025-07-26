FESTIVAL
Art i teatre obren el Dansàneu
Una exposició a l’església de Sant Joan d’Isil i l’actuació de Rosa Renom al poble d’Estaron. Amb una trentena de propostes fins al 3 d’agost
La 34 edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, va arrancar ahir amb una jornada multidisciplinària amb arts visuals i teatre, abans de l’espectacle inaugural de dansa, previst ahir a la nit a Esterri d’Àneu. Com va destacar la directora, Rut Martínez, “comença una nova edició carregada de gestos poètics, complicitats amb el territori aneuenc i mirades contemporànies que transformen cada escenari en una experiència singular”. Com la de l’església romànica de Sant Joan d’Isil, que al migdia va estrenar l’exposició Summum, una creació col·lectiva de Marta Ricart amb alumnes de l’escola La Closa d’Esterri d’Àneu que atansa els visitants a una realitat vegetal, animal i humana a través de les qualitats físiques i matèriques dels entorn. Avui, demà i dilluns, l’artista té previst oferir visites guiades d’11.00 a 13.00 hores.
A la tarda, el Dansàneu va rebre una de les primeres figures mediàtiques que visitaran enguany el festival. L’actriu Rosa Renom va interpretar el text La majordoma a la plaça Major d’Estaron, el poble més meridional de les Valls d’Àneu, amb tot just una quinzena d’habitants. Bon exemple de la filosofia del certamen, que aquest any està més descentralitzat que mai, amb un cartell de més d’una trentena de propostes culturals fins al 3 d’agost repartides per 27 espais dels quatre municipis aneuencs.
Ja a la nit, el poliesportiu d’Esterri tenia previst acollir l’espectacle de dansa inaugural del Dansàneu, Halo, a càrrec de la ballarina i coreògrafa catalana Melania Olcina Yuguero, Premi Nacional de Dansa 2023.