Un atropellament a l'estació de Bellpuig talla les línies RL4 i RL3 entre Mollerussa i Tàrrega
Renfe ha habilitat un servei alternatiu amb autobusos
Un atropellament a l'estació de Bellpuig talla aquest dissabte al matí la circulació a les línies RL4 i RL3 de Rodalies Lleida entre Mollerussa i Tàrrega, segons han informat Renfe i Protecció Civil, que ha activat la prealerta del Ferrocat.
La incidència s'ha produït pels voltants de les 09.55 hores quan s'ha produït l'atropellament d'una persona que travessava la via en un pas no autoritzat, a tocar del baixador de Bellpuig.
El comboi afectat -un tren MD 15633- de la línia RL4 ha quedat aturat a la zona amb 110 passatgers a bord i està a l'espera de la seva evacuació.
La persona atropellada ha estat atesa pel SEM, però finalment ha perdut la vida. Renfe ha habilitat un servei alternatiu amb autobusos entre Mollerussa i Tàrrega.