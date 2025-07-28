POLÍTICA
“Sense Catalunya, les obres d’art de Sixena no existirien”
Segons Illa, després d’acusar-lo Azcón de “no col·laborar”. Tècnics d’Aragó viatgen avui al MNAC per preparar el trasllat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va retreure ahir al president aragonès, Jorge Azcón, que l’acusés de “mentider” i de no col·laborar amb el trasllat de les obres de Sixena. “El primer que hauria de fer és agrair a les autoritats de Catalunya i al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) la preservació de les pintures, perquè si no fos per ells no existirien”, va asseverar des de Pequín, on es troba de visita institucional. En aquesta línia, va afegir que si Azcón “realment volgués resoldre les coses” això és el primer que faria, “agrair les tasques de conservació al MNAC, que va salvar les obres”. Illa va respondre així després que el president aragonès critiqués en una entrevista al diari La Razón l’actitud del català en la batalla per l’art sacre. Azcón assegura que el president “li va prometre” que col·laboraria, però que després “l’actitud de la Generalitat, l’ajuntament i el ministeri, que són els que formen el patronat, va ser radicalment contrària”. “Hi ha dos possibilitats: o és un mentider o no controla els organismes catalans. Les dos coses són negatives”, va afirmar l’aragonès.
Per la seua part, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va al·ludir a la decisió judicial que obliga el MNAC a tornar a Aragó les pintures de Sixena, afirmant que “hi ha una sentència que s’ha de complir i a partir d’aquí li toca al patronat del MNAC veure de quina manera”. “Els toca als tècnics veure de quina manera es fa”, va declarar durant una visita a Mataró.
Avui està previst que tècnics de cultura del Govern d’Aragó viatgin a Barcelona per abordar al MNAC el trasllat de les pintures murals de Sixena al seu emplaçament original, al cenobi, en aplicació de la sentència del Tribunal Suprem que obliga la Generalitat a tornar les obres. Faran una fotogrametria i sol·licitaran accés a la documentació elaborada pel MNAC al llarg dels anys per prendre les mesures encertades per al trasllat, així com obtenir informació sobre les condicions ambientals de les sales on es troben ara les peces.