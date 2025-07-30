PATRIMONI
Continuen els treballs al MNAC i Aragó denuncia falta de col·laboració
Els treballs dels quatre tècnics que va enviar dilluns el Govern d’Aragó al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) van continuar ahir amb normalitat a la sala 16, on van analitzar les condicions de les pintures murals per al trasllat al monestir de Sixena en menys de 7 mesos, d’acord amb la interlocutòria dictada la setmana passada per la magistrada d’Osca Rocío Pilar Vargas. A diferència de dilluns, ahir l’arribada dels professionals al museu es va produir per la porta d’entrada habitual al centre, on van conversar amb la cap de Restauració i Conservació del MNAC, Carme Ramells. Dilluns van concloure els treballs a la sala 17, la de les pintures profanes, per la qual cosa aquest espai ja es va obrir al públic ahir.
Paral·lelament, el Govern d’Aragó va denunciar que el MNAC no facilitava la informació requerida sobre les pintures murals i profanes i van afegir que s’havia demanat la presa de mostres de les pintures i que aquesta va ser “denegada, indicant que s’haurà de sol·licitar a través del jutjat”. Per la seua part, fonts del MNAC van confirmar que entregarien l’esmentada documentació en seu judicial i van negar que s’hagués vetat la presa de mostres, argumentant que ho havien comunicat a la jutge. Així, el president d’Aragó, Jorge Azcón, va lamentar que “la col·laboració que va prometre la Generalitat no es compleix”.