CINE
Presenten quaranta projectes audiovisuals al Cerdanya Film Festival
Les Jornades d’Indústria del Cerdanya Film Festival (CFF) van donar inici ahir a l’hotel Muntanya de Prullans i van comptar amb la participació d’unes 300 persones. En total, es van presentar una quarantena de projectes seleccionats prèviament pel certamen davant de productores, distribuïdores i finançadors. L’objectiu de l’encontre és que creadors de projectes audiovisuals puguin presentar les seues idees davant de professionals de companyies vinculats amb el cine com Warner, Filmax, El Terrat, AMC Network, Ràdio Televisió Espanyola i 3Cat per fer realitat els seus projectes. “Aquest any, la qualitat i la diversitat de les propostes han superat totes les expectatives, reflectint la vitalitat i el dinamisme del talent audiovisual emergent”, assegura el director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada. Les Jornades conclouran avui, dia en què el certamen donarà oficialment el tret de sortida i està previst que es prolongui fins al 17 d’agost.
Activitats paral·leles
En el marc del festival també està prevista una nova edició del Laboratori de Creació, un espai de formació i desenvolupament de pel·lícules, sèries, curtmetratges i documentals dirigit a cineastes i productors. Així mateix, tindrà lloc el LabPro Estiu i l’Off Lab per a projectes que estan en fases més avançades.