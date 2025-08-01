LITERATURA
Veu la llum un Pedrolo inèdit
‘Prosa de combat’, amb articles de l’escriptor lleidatà que van ser censurats. A la venda al setembre, editat per Comanegra
Una sèrie de textos firmats per l’escriptor lleidatà Manuel de Pedrolo (1918-1990) que van ser censurats durant el franquisme veuran la llum 60 anys després gràcies a la recopilació titulada Prosa de combat (Editorial Comanegra), que arribarà a les llibreries el 3 de setembre. El volum inclourà Cartes de Catalunya, el primer i únic assaig polític escrit per Pedrolo, que va ser censurat en més d’una ocasió. Va ser vetat l’estiu del 1966 per primera vegada i, malgrat la insistència de l’autor –el va arribar a presentar camuflat entre altres títols igualment polítics–, l’obra va ser prohibida fins a dos vegades més.
Paral·lelament, Prosa de combat recopila una gran quantitat d’articles inèdits que va escriure al llarg dels anys seixanta i setanta. Així mateix, inclou una gran quantitat de textos publicats originalment i de manera individual a les revistes Serra d’Or i Canigó, i el diari Avui.
L’editorial, que va anunciar ahir la publicació del llibre, descriu el volum com “un viatge de vint-i-cinc anys carregat de qüestions que encara cremen cada dia a la taula política del país. Una faceta de Pedrolo rabiosament vigent i sorprenentment oblidada”.
La selecció i el pròleg van a càrrec de la investigadora i crítica literària Júlia Ojeda i l’epíleg està escrit per la historiadora i escriptora lleidatana Teresa Ibars.
Pedrolo és considerat un dels escriptors més prolífics i atrevits de la segona meitat del segle XX. Va escriure més de 120 llibres entre novel·les, obres de teatre, contes, poemes i articles d’opinió.