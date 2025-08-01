FESTIVALS
Vilarasau i Bosch donen veu a Shakespeare en el Dansàneu
Amb el musicalitzat ‘Venus i Adonis’
Emma Vilarasau i Jordi Bosch, matrimoni d’intèrprets molt reconeguts de l’escena i la televisió catalanes, van protagonitzar ahir en el marc del festival Dansàneu la proposta de poema musicalitzat Venus i Adonis, de William Shakespeare. De fet, va ser l’obra que el va llançar a la fama com a poeta el 1593, amb 29 anys. La proposta de Vilarasau i Bosch, que va estar acompanyada en les dos funcions a l’església de Sant Joan d’Isil pel violoncel de Lluís Claret, està basada en passatges de Les metamorfosis d’Ovidi, amb punts de vista contrastants sobre la naturalesa de l’amor. Mentrestant, l’embassament de la Torrassa estava previst que fos l’escenari del concert de Quimi Portet, una de les figures icòniques de la música catalana en les últimes dècades. El festival Dansàneu ofereix avui a les 12.00 hores l’actuació de la monologuista Carlota Gurt a Sant Pere del Burgal d’Escaló (la Guingueta d’Àneu), la música de Mayte Martín a les 19.00 hores a l’església de Sant Just i Sant Pastor a Son (Alt Àneu) i l’espectacle Altars profans, de Magdalena Garzón, a les 22.30 hores al poliesportiu d’Esterri d’Àneu.