Un estudi internacional vincula la irregularitat del son amb 172 malalties
La constància en els horaris de son podria ser tan important com la durada per prevenir malalties cròniques, segons dades de gairebé 90.000 persones
Un estudi pioner liderat per científics de la Universitat de Pequín i la Universitat Mèdica de l’Exèrcit a la Xina ha revelat vincles significatius entre les característiques del son i un ampli ventall de malalties. Publicat a la revista Health Data Science, el treball va analitzar dades objectives de son de 88.461 adults del Biobanc del Regne Unit durant una mitjana de 6,8 anys, trobant associacions amb 172 malalties diferents.
La investigació destaca la regularitat del son —incloent la constància en l’hora de ficar-se al llit i l’estabilitat del ritme circadiari— com un factor crític per a la salut, però poc reconegut fins ara. Segons les troballes, més del 20 % del risc de 92 malalties pot atribuir-se a mals hàbits de son. Per exemple, anar a dormir després de les 00:30 hores es va relacionar amb un risc 2,57 vegades major de patir cirrosi hepàtica, mentre que la inestabilitat diària en els patrons de son va duplicar el risc de gangrena.
L’estudi també qüestiona la creença comuna que dormir molt és perjudicial. Encara que reports subjectius han vinculat el son prolongat amb malalties cardiovasculars, les dades objectives només van identificar una malaltia associada a aquest hàbit. De fet, el 21,67% dels considerats “dormilegues” en realitat dormien menys de sis hores per nit, la qual cosa revela una confusió freqüent entre el temps en llit i el temps real de son.