MÚSICA
25 anys de primer nivell
El Festival de Rialp celebra el seu quart de segle amb el reconegut pianista Albert Guinovart. Va tocar a l’església, plena de públic
El Festival de Música la Vila de Rialp va estrenar ahir la programació de la 25a edició, un quart de segle durant el qual ha atret compositors i músics de primer nivell fins a la localitat del Pallars Sobirà. Un exemple va ser el concert inaugural de la present edició, que va anar a càrrec del reconegut pianista i compositor barceloní Albert Guinovart i que va reunir al voltant d’un centenar de persones a l’església. El festival, marcat per aquest aniversari simbòlic, s’allargarà fins al 17 d’agost i reflectirà els seus principis fonamentals: arrelament al territori, diversitat musical, suport a les noves generacions, divulgació i projecció internacional.
A més, el certamen recordarà el que va ser el seu creador i director durant 21 anys, Josep Sabarich, mort el 2023. Des de l’any 2001, ha atansat a Rialp artistes de gran calibre nacional i internacional com Jordi Savall, Ara Malikian, Ainhoa Arteta, el Quartet Casals o l’Orquestra Simfònica de Berlín.