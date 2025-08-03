Lleida, territori de sis cordes
El blues rural de Goat Milk Shots al Garrigues GuitarFest, amb nova parada a Juneda. El quintet Athanàgia protagonitza un concert a la Roca dels Moros del Cogul
El cinquè cap de setmana del Garrigues GuitarFest va oferir un doble concert amb l’instrument de sis cordes com a protagonista. La plaça U d’Octubre de Juneda va acollir ahir l’actuació de Goat Milk Shots, un trio de blues rural, gòspel i ragtime format per Elías Babad, Quico Hernández i Joan Torrentó. La formació barcelonina s’inspira en figures històriques de l’estil com Reverend Gary Davis i Mississippi Sheiks, i aquest any està completant la seua gira de presentació, que els portarà a oferir més de 15 concerts per Catalunya. Mentrestant, divendres va tenir lloc el concert d’Athanàgia a la Roca dels Moros del Cogul, un dels conjunts rupestres més singulars de Catalunya i Patrimoni Mundial per la Unesco. El quintet lleidatà va presentar El desig d’enfonsar murs, un recorregut emocional a través del so que alterna instruments acústics, textures electròniques i influències que van del jazz al folk mediterrani. Amb una formació integrada per Arcadi Minguet, Lluc Casals, Cristina Español, Martí Alcon i Lluís Alcon, el grup va oferir un directe suggeridor i delicat, capaç de connectar amb paisatges interiors i amb l’entorn natural i històric que l’envoltava.
L’actuació d’Athanàgia també estava integrada en el cicle Aquest estiu, patrimonieja, impulsat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb l’objectiu de convertir el patrimoni en un escenari proper i participatiu mitjançant un centenar d’activitats. Per la seua part, el Garrigues GuitarFest continuarà el divendres 8 amb el recital de Sohta Nakabayashi a Torrebesses i de Duo Herraiz el dissabte 9 a Vinaixa.