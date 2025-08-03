LITERATURA
Una solsonina guanya el Microrelats de la Vall Fosca
Esther Miralles, amb un descens pòstum pel Flamisell
Esther Miralles, natural de Navès, ha estat la guanyadora de la novena edició del Concurs de Microrelats de la Vall Fosca, organitzat pel Museu Hidroelèctric de Capdella.
Riu avall, escrit en primera persona, explica la decisió d’una neta de complir l’última voluntat de la seua àvia: no ser enterrada al costat del seu marit, sinó que llancin les seues cendres al mar. El Flamisell es converteix en un camí simbòlic d’aquesta transformació al llarg d’un relat que barreja emoció, naturalesa i transcendència.
El segon premi va ser per a Paga la casa, de Xavier Valls, un relat ambientat en un bar del campament industrial de la central de Capdella, on un foraster captiva els parroquians amb lectures inesperades i una misteriosa frase final.
El tercer premi va ser per a Cendres, de Pau Brunet, un diàleg entre mare i filla que es desplega amb contenció fins a un desenllaç colpidor.
El concurs promou la creació literària en català a partir de relats breus ambientats a la Vall Fosca i amb la inclusió d’algun topònim identificable. Les obres es publicaran al web del Museu i podran formar part d’una futura recopilació. El jurat va estar format per Pep Coll, Ferran Rella, Ramon Sistac, Meritxell Nus i Joana Franch.