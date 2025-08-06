MUNICIPIS
Exposició d’Agustí Sellart a la sala L’Estudi 76 de Balaguer
La sala d’exposicions L’Estudi 76, ubicada a la Casa de la Paeria de Balaguer, acull la mostra Entre textures, llum i experimentació, de l’artista Agustí Sellart Serra. Les obres són un recorregut visual que inclou diferents paisatges i marines, units per la textura. Segons l’autor, cada pintura naix d’un procés intuïtiu, en què el gest i la matèria estan en contacte. La mostra es podrà veure fins al 31 d’agost vinent a Balaguer.