ESPECTACLES
Ponent, a ‘West Side Story’
Els artistes lleidatans Montserrat Seró i Jose Ramón Madrid van actuar sota la direcció de Gustavo Dudamel. La setmana passada, al Liceu de Barcelona
Dos músics lleidatans, la soprano Montserrat Seró i el guitarrista Jose Ramón Madrid, van actuar la setmana passada en l’aclamat musical West Side Story, que va esgotar totes les entrades al Liceu de Barcelona, amb el veneçolà Gustavo Dudamel com a director de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu.
En el cas de Seró, va encarnar el paper de Rosalia, una de les amigues de la protagonista d’aquesta història, que té lloc en la dècada dels 50 a Nova York. La vocalista lleidatana va iniciar la seua formació musical com a violinista quan tenia 6 anys i, més endavant, es va especialitzar en interpretació clàssica al Conservatori Superior del Liceu. Actualment, és considerada una de les veus emergents més prometedores de la seua generació. “Participar en aquesta producció ha estat com una gran festa, ens ha fet gaudir i créixer a parts iguals”, assegura la soprano, que afegeix: “És un luxe poder formar part d’aquest esdeveniment, que podríem qualificar d’històric.”
Per la seua part, Madrid va ser convidat a unir-se a l’Orquestra del Liceu com a guitarrista especialment per a aquest musical, que va tenir lloc en dos sessions els dies 29 i 31 de juliol. El músic, que també és productor, destaca que s’emporta un gran aprenentatge de l’experiència, “tant per haver tingut l’oportunitat de ser dirigit per Dudamel, com pel nivell de professionalitat, musicalitat i precisió de l’orquestra, el cor i els solistes”.
Actualment, els dos viuen al barri de Gràcia de la capital catalana i han col·laborat amb orquestres de prestigi com la Simfònica del Vallès i la Victoria de los Ángeles (en el cas de Seró), així com la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la Julià Carbonell de les Terres de Lleida (pel que fa a Madrid).
Elenc internacional
L’elenc d’aquesta producció de gran format va comptar amb noms internacionals com el peruà Juan Diego Flórez (encarnant Tony), o els nord-americans Nadine Sierra (interpretant María), Isabel Leonard (sota el paper d’Anita) o Jarrett Ott (com Riff). Paral·lelament, la direcció del Cor del Gran Teatre del Liceu va anar a càrrec de l’argentí Pablo Assante.
Va arribar a Broadway el 1957, amb música de Leonard Bernstein
� West Side Story, basat en el clàssic Romeu i Julieta de William Shakespeare, va arribar a Broadway el 1957 amb música de Leonard Bernstein. L’espectacle va suposar una ruptura en un circuit de Broadway en aquell temps dominat per comèdies lleugeres i finals feliços. El seu èxit el va portar a l’adaptació cinematogràfica el 1961, protagonitzada per Natalie Wood i codirigida per Robert Wise i Jerome Robbins. El 1984, Bernstein va reescriure la partitura per a cant líric, la interpretació del qual es va veure la setmana passada al Liceu. El 2021, Steven Spielberg va dirigir una versió renovada del film.