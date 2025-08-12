SEGRE
última hora

Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

TEATRE

FiraTàrrega, també per als més petits

Packs Duo, amb dos espectacles breus

‘Camelvà’, de Campi Qui Pugui, proposta familiar a FiraTàrrega. - AMADO FORROLLA

‘Camelvà’, de Campi Qui Pugui, proposta familiar a FiraTàrrega. - AMADO FORROLLA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

FiraTàrrega reafirmarà en la pròxima edició, de l’11 al 14 de setembre, la seua voluntat de ser un espai de trobada intergeneracional amb una programació pensada per a totes les edats.

Una de les propostes més destacades de FiraTàrrega per compartir en família seran els Pack Duo: combinacions d’espectacles breus (circ, dansa, humor, poesia visual...), que podran veure’s en una sola sessió –d’una hora en total, aproximadament–, a les piscines municipals de Tàrrega.

Més enllà d’aquests packs, la programació familiar inclourà des d’espectacles divertits de carrer com Artilusio, de Markeliñe, o Banaba Flup, de Streetfools; fins a propostes de circ com Runners, d’Hippana.Maleta, i Tenet, d’Eunoia Kolektiva; passant per propostes minimalistes amb les mans de Nico Baixas (One Hand Show) o de nous llenguatges i imaginaris, amb les històries tendres de Monstre rosa, de Zum Zum Teatre; creacions amb missatge com Gota, de Txema Muñoz; la poesia visual de Rizoma, de Coraçâo nas Mâos; i creacions més singulars, com els excèntrics firaires de la cursa de camells Camelvà, de Campi Qui Pugui.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking