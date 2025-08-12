TEATRE
FiraTàrrega, també per als més petits
Packs Duo, amb dos espectacles breus
FiraTàrrega reafirmarà en la pròxima edició, de l’11 al 14 de setembre, la seua voluntat de ser un espai de trobada intergeneracional amb una programació pensada per a totes les edats.
Una de les propostes més destacades de FiraTàrrega per compartir en família seran els Pack Duo: combinacions d’espectacles breus (circ, dansa, humor, poesia visual...), que podran veure’s en una sola sessió –d’una hora en total, aproximadament–, a les piscines municipals de Tàrrega.
Més enllà d’aquests packs, la programació familiar inclourà des d’espectacles divertits de carrer com Artilusio, de Markeliñe, o Banaba Flup, de Streetfools; fins a propostes de circ com Runners, d’Hippana.Maleta, i Tenet, d’Eunoia Kolektiva; passant per propostes minimalistes amb les mans de Nico Baixas (One Hand Show) o de nous llenguatges i imaginaris, amb les històries tendres de Monstre rosa, de Zum Zum Teatre; creacions amb missatge com Gota, de Txema Muñoz; la poesia visual de Rizoma, de Coraçâo nas Mâos; i creacions més singulars, com els excèntrics firaires de la cursa de camells Camelvà, de Campi Qui Pugui.