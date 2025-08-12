MÚSICA
L’arpa de Berta Puigdemasa, en el Perifèria Cultural
Un centenar de persones van gaudir dissabte del concert d’arpa que va protagonitzar la intèrpret lleidatana Berta Puigdemasa a l’aire lliure a Cal Acampats, a Montmagastre (Artesa de Segre, Noguera). Puigdemasa va oferir un repertori de composicions pròpies entorn del món dels somnis, una proposta titulada Les Yeux Fermés, en el marc del festival Perifèria Cultural. L’artista va tocar una arpa preparada, en la qual el contacte de les mans amb les cordes dialoga amb objectes quotidians com una espàtula, una cullera, unes pinces, una forquilla o una pua de guitarra. Estava previst que tanqués la vetllada la cantant menorquina Clara Gorrias.