Campi Qui Pugui triomfa a Castellserà amb la cursa de camells més divertida
Presenta el seu nou muntatge teatral ‘Camelvà’
Unes 300 persones van disfrutar dijous a la nit a Castellserà de Camelvà, el nou espectacle de la companyia local Campi Qui Pugui, en el marc de la 13 edició del cicle cultural CastellSerà de Nit. En aquest muntatge teatral, Campi Qui Pugui va traslladar els espectadors a una fira amb el tradicional joc de la cursa de camells, que durant 45 minuts no va parar de sorprendre i fer riure el públic.
Els corredors, muntats als seus camells, van prendre posicions mentre els astuts firaires van seleccionar els jugadors d’entre el públic. Aquests van ser els encarregats de llançar i encertar les boles als forats per fer avançar els seus genets. Sense saber-ho, es van trobar immersos en una competició on manava l’absurd. Campi Qui Pugui va presentar Camelvà en la passada edició de la Fira de Titelles de Lleida i també es podrà veure a FiraTàrrega aquest setembre.
L’alcalde, Marcel Pujol, va destacar que Campi Qui Pugui va ser el plat fort del cicle CastellSerà de Nit. En aquesta edició s’han programat quatre sessions, els dies 7, 14, 21 i 28 d’agost, que combinen teatre, circ, música i, per primera vegada, dansa. El cicle va començar amb el concert Jaxx en clave a càrrec de músics lleidatans i d’un veí del municipi. El dia 21 serà el torn de Circ Pistolet i el seu Potser no hi ha final, que combina circ amb música en directe, i el dia 28 acabarà el cicle amb la proposta de dansa i circ Pell muda, de la companyia Llumeü. La primera sessió, al Racó d’Antany, va ser gratuïta i les altres tres, a la pista d’estiu, amb un preu simbòlic de 3 euros. L’alcalde de Castellserà va posar en relleu “l’aposta per la cultura de qualitat i de proximitat”.