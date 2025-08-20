PATRIMONI
La destinació dels retaules de les esglésies de la Vall Fosca
Conferència impartida pel doctor en Història de l’Art Albert Velasco a Espui. Clausura de la jornada amb música sacra
Més d’un centenar de persones es van reunir la setmana passada a la sala municipal d’Espui per assistir a la xarrada Retaules de la Vall Fosca: de les esglésies als museus, impartida pel doctor en Història de l’Art Albert Velasco. L’acte, organitzat pel Museu Hidroelèctric de Capdella, buscava posar llum sobre una de les “ferides” patrimonials més sensibles de la Vall Fosca: la pèrdua d’un conjunt excepcional de retaules gòtics i barrocs que, fins a mitjans del segle XX, decoraven l’interior de l’Església de les Neus a Espui, Sant Vicenç de Capdella, Sant Jaume a Envall, Sant Joan Baptista a Aguiró i Sant Feliu a la Pobleta de Bellveí. Velasco, reconegut especialista en art medieval català i professor de la UdL i la UOC, va desgranar el periple d’aquestes peces des del seu moment de creació dels segles XV al XVII fins al seu parador actual, repartit entre museus nord-americans, col·leccions privades i institucions eclesiàstiques de tot el país.
Un dels casos més sorprenents és el del retaule de la capella de les Neus d’Espui, datat entre 1450 i 1475 i atribuït al Mestre d’All. Venut el 1925 pel bisbat, avui forma part del prestigiós Detroit Institute of Arts, als EUA. De fet, una investigació basada en fotografies antigues del fons Salvany i l’estudi de la iconografia, Velasco va aconseguir demostrar la vinculació amb Espui.
Després de la conferència, els assistents es van desplaçar fins a l’església de Sant Julià de Espui, on van poder gaudir del concert de música sacra interpretat per Aleksandra i Ania Skrzypek. La conferència inicia un calendari anual de jornades patrimonials que impulsa el Museu Hidroelèctric de Capdella.