Santa Maria d’Arties, en clau de bolero amb Antoni Tolmos
Clausura del cicle ‘Romanic Musicau’
L’església de Santa Maria d’Arties, a Naut Aran, va acollir dimecres la clausura de la 26 edició del cicle de visites-concert Romanic Musicau a la Val d’Aran, amb l’actuació del pianista i compositor lleidatà Antoni Tolmos, que va oferir un recital amb un repertori dels boleros més populars. Les més de 300 persones que van omplir l’església romànica no només van gaudir de la música sinó que van poder escoltar històries i anècdotes que Tolmos va anar desgranant durant el seu concert, entre les quals, revelant que “l’ajuntament d’Almacelles conserva unes maraques de l’entranyable Antonio Machín”. El cicle Romanic Musicau, impulsat per l’ajuntament de Naut Aran i amb la col·laboració de l’arxipreste de la Val d’Aran, utilitza el maridatge entre patrimoni i música organitzant visites guiades en les quals una historiadora ofereix una explicació sobre l’edifici seguides d’un concert de música clàssica. La 26 edició d’estiu va arrancar el passat dia 14 a Sant Andrèu de Salardú i va culminar a Arties. Com és habitual en els últims anys, el cicle organitzarà una nova cita musical per Nadal.