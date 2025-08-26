Mor Manuel de la Calva, "ànima del Duo Dinámico"
Coautor de cançons ja mítiques com 'Resistiré i 'La la lá'
Precursor del fenomen fan a Espanya des dels anys 60 i coautor de temes imprescindibles de la música d’aquest país com 'Resistiré' o 'La la la', el tema guanyador d’Eurovisió el 1968, amb la mort aquest dimarts als 88 anys de Manuel de la Calva es perd també qui va ser "l’ànima del Duo Dinámico".
"Sempre alegre optimista i positiu" el recordarà sempre Ramón Arcusa, qui va ser el seu company artístic durant més de sis dècades en aquesta mítica formació, i així romandrà en la memòria de molts "el baixet" del grup o, més ben dit, Manolo, amb el seu somriure perenne i l’armilla roja que durant tant temps els va identificar com parella musical.
De la Calva (Barcelona, 1937) mai no s’havia separat d’Arcusa des que van formar el grup el 1959 després de conèixer-se a l’Empresa Nacional de Motors d’Aviació, Elizalde, de Barcelona, on treballaven com a delineants projectistes.
"El nostre 'matrimoni' ha estat longeu perquè en primer lloc ens hem respectat mútuament, i hem respectat el treball de l’altre, de vegades en una competència subliminar, però sempre des del respecte", destacava De la Calva en una entrevista amb EFE fa només un any, en la que també va explicar que del que més satisfets estaven era d’haver posat color "a aquella Espanya en blanc i negre".