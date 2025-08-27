MÚSICA
La lleidatana Bru, finalista del certamen Sona9
Bru, el projecte musical de la cantautora lleidatana Berta Saura, ha estat seleccionat com un dels tres finalistes del certamen Sona9, el concurs de música emergent en català que organitzen anualment la revista Enderrock, 3Cat i la Generalitat de Catalunya. Saura i la seua banda van actuar el juliol passat en el marc de la semifinal, en un acte que va tenir lloc a la sala El Molino de Barcelona.
Ara, hauran de defensar la seua proposta de bedroom pop durant les Festes de la Mercè i competir contra Cloe Riembau (la Bisbal d’Empordà) i Sodi (Tarragona).