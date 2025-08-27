LITERATURA
Vallverdú i Gabás, entre les novetats editorials de la tardor
També publicaran Posteguillo, Joan-Lluís Lluís, Gemma Ruiz, Brown i Follet
L’escriptor lleidatà Josep Vallverdú i la novel·lista oscenca Luz Gabás són dos dels autors que publicaran nous títols durant aquesta tardor. Quant al narrador català, amb 102 anys, llançarà al novembre El retorn de Rovelló (La Galera), una seqüela del clàssic de la literatura infantil catalana que recupera les aventures d’aquest entranyable gos. Per la seua part, Corazón de oro (Planeta), de Gabás, veurà la llum el 17 de setembre. Amb aquest títol, l’autora de Palmeras en la nieve i guanyadora del Premi Planeta 2022, torna a l’escriptura. Es tracta d’una novel·la ambientada a la Califòrnia del 1849, durant l’època de la febre de l’or.
Prèviament, abans que s’acabi l’agost, arribaran a les llibreries Morir en la arena (Tusquets), de Leonardo Padura, i La calavera de l’apòstol (Columna), de Jaume Clotet, que suposa la segona part de la trilogia protagonitzada per un monjo de Montserrat i una mossa d’esquadra.
Ja al setembre, figuren la tornada de la catalana Cristina Fernández Cubas amb Lo que no se ve (Tusquets) i Las buenas noches (Seix Barral), d’Isaac Rosa.
Així mateix, en llengua catalana destaquen obres com Una cançó de pluja (Club Editor), una faula moderna de Joan-Lluís Lluís protagonitzada per una orangutana; La conversió de Habib (Univers), de Jordi Sierra i Fabra; El mar, que brilla i riu (Columna), de Montse Barderi, un relat radical sobre les dones que comencen a envellir; i Polonesa (Proa), una novel·la d’espies escrita per Vicenç Villatoro.
L’octubre arribarà amb la nova novel·la de Gemma Ruiz Palà, Una dona de la teva edat (Proa), a més de Los tres mundos (Ediciones B), del valencià Santiago Posteguillo, la tercera part de la seua sèrie sobre Juli Cèsar.
Autors supervendes
Un dels llibres més esperats de la temporada és L’últim secret (Planeta/columna), de Dan Brown, que suposa la tornada del seu icònic personatge Robert Langdon, en un mes en què també es publicarà El cercle dels dies (Plaza & Janés/Rosa dels Vents), de Ken Follet, de manera que coincidiran dos dels autors més supervendes.
Sota el títol La vida familiar al Pallars (1942) –el nom original del manuscrit de Violant–, l’obra aborda les creences, supersticions i rituals que han marcat la vida dels pallaresos, des del part, passant per l’adolescència i el casament, fins a la mort. Els textos han estat editats per l’historiador Ignasi Ros i s’han complementat amb imatges i documents de l’arxiu de Violant.
Reediten un llibre sobre rituals i supersticions del Pallars
Més de tres dècades després de la publicació d’El cicle individual i familiar al Pallars (1992), la primera obra de l’etnògraf i museògraf pallarès Ramon Violant i Simorra (1903-1956), Edicions Garsineu i l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu han publicat connuntament una nova edició que en revisa i completa el contingut.