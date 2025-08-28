CINE
“Ara toca mirar cap al futur, a altres direccions”
Carla Simón tanca la seua trilogia familiar amb ‘Romería’. Avui es preestrena a Barcelona i el 5 de setembre als cines
“Ara toca mirar cap al futur, cap a altres direccions, i no continuar explorant el passat familiar”, va afirmar la cineasta Carla Simón, en una entrevista dimarts a Vigo. Amb la seua tercera pel·lícula, Romería, Simón viatja al seu passat familiar patern a través del personatge de la Marina, interpretada per la debutant Llúcia García, una personificació de la mateixa directora que emprèn un viatge cap a Vigo per conèixer els seus orígens, la història d’amor dels seus pares i la memòria familiar. Simón apunta al “fort estigma” que existeix entorn de l’heroïna i la sida que van causar “un dolor molt profund” als anys 80 “difícil de gestionar” i amb què la directora realitza un exercici d’“empatia”. Carla Simón preestrena avui a Barcelona Romería amb totes les entrades esgotades. Després d’Estiu 1993, la seua òpera prima en què va explorar el moment en el qual va passar a viure amb els seus oncles després de la mort dels seus pares per la sida, i Alcarràs, on va indagar sobre les relacions familiars dels seus oncles i avis materns; la cineasta tanca amb Romería el seu cicle biogràfic inspirant-se en els orígens de la seua família biològica paterna. “Sento que es tanca un cicle que té a veure amb històries que han estat inspirades per les meues famílies i que ha coincidit amb el naixement de la meua segona filla”, va assegurar. El film s’estrena als cines el 5 de setembre.