MÚSICA
El cicle musical de la vall d’Àssua acaba a Llessui
El cicle de Música a Bocafoscant va arribar a la recta final després del concert dimarts de la banda Cafè d’Alger amb música d’influència jamaicana al poble d’Altron.
Durant aquest mes d’agost, els pobles de la vall d’Àssua han acollit diverses actuacions musicals i artístiques, així com degustacions de productes locals, organitzades per les associacions de veïns dels pobles participants i amb el suport de l’ajuntament de Sort.
L’últim concert del cicle està previst avui a les 19.30 amb l’actuació gratuïta del grup musical Rumba Blanca a la localitat de Llessui. L’esdeveniment comptarà amb una degustació de formatges i vi del Batlliu i de la vall d’Àssua.