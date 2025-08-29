POESIA
Lleida, seu del certamen estatal de Poetry Slam
Del 18 al 20 de setembre, amb una gran final a la Seu Vella. La lleidatana Julsivers representarà la ciutat a la competició
Lleida es convertirà el proper mes en la capital de la poesia oral amb la celebració de la catorzena edició del Campionat Estatal de Poetry Slam, una competició en la qual els participants o slammers disposen de temps limitat per recitar textos d’autoria pròpia a una audiència. Un total de 35 poetes estan inscrits en la competició, les fases de la qual es repartiran per diversos punts de la ciutat.
En concret, les semifinals tindran lloc entre el dijous 18 i el divendres 19 de setembre al Castell del Rei (ambdós a les 19.30), i la gran final serà el dissabte dia 20 (11.45) a la nau central de la Seu Vella. El guanyador del certamen, triat pel públic, es convertirà en el poeta que representarà Espanya en el campionat d’Europa.
La poeta lleidatana Julsivers serà l’encarregada de representar a la ciutat en el certamen. Així mateix, hi acudiran participants de ciutats com Valladolid, Pamplona, Madrid, Oviedo, Tenerife i Sevilla, entre altres, així com diferents punts de Catalunya.
Paral·lelament, els organitzadors del campionat han previst l’actuació del grup Filosofia i Corda, la banda Cantívers i el duet format per Helena de Ángeles i Oskar RD, a l’inici de les dos semifinals i la final, respectivament.
La cita està organitzada per l’associació Poetry Slam Lleida i compta amb el suport de l’ajuntament i la diputació de Lleida.