Mequinensa mostra el món dels miners

La mostra, fins a l’abril del 2026 als Museus de Mequinensa. - AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

El Museu de la Història de Mequinensa acull fins a l’abril del 2026 l’exposició El món dels miners: el treball miner en la fotografia històrica, un recorregut de 31 imatges en blanc i negre que mostren el dia a dia a les mines a través de 160 anys. En concret, el projecte compta amb fotografies d’una trentena de mines ubicades en divuit països de tres continents, principalment a Europa, però també a l’Amèrica del Nord i Austràlia. Entre aquestes, destaca la Mina Verge del Pilar de Mequinensa.

La col·lecció d’instantànies, totes antigues, permet comparar les condicions de treball als jaciments (de sal, or o mercuri, entre d’altres), les eines i equips utilitzats, la il·luminació o la vestimenta dels miners.

La mostra es pot visitar de dimarts a divendres de 9.00 a 13.00, i els caps de setmana en horari habitual de les visites guiades al museu.

