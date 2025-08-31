PATRIMONI
Palau de Noguera rep les talles barroques restaurades
Més de 200 persones assisteixen a l’acte de presentació
Les talles barroques restaurades de Palau de Noguera van ser presentades ahir en un gran acte que va reunir més de 200 persones a l’església Sant Joan Baptista del municipi. Sis cants gregorians del 1703, una missa solemne i una xarrada sobre el patrimoni van donar la benvinguda a aquestes obres recuperades de finals del segle XVII .
Les escultures de Sant Pere, Sant Pau i un àngel van ser trobades fa uns anys a les golfes de l’església.
“Va ser un gran descobriment per al poble. Vam valorar si es podien arreglar i vam contactar amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya perquè es posessin mans a l’obra”, explica Montse Santamaria, presidenta de Palatium, una associació de Palau de Noguera que té per objectiu conservar, recuperar i difondre el patrimoni cultural d’aquest nucli del Pallars Jussà.
“Durant la Guerra Civil, en el moment revolucionari de l’any 1936, el comitè que va baixar a Tremp va utilitzar part d’aquestes escultures per cremar-les i, amb el foc, cuinar pa. A l’estar pintades, el sabor del pa no va ser bo i per aquesta raó no les van cremar senceres “, afegeix Santamaria.
“Hi ha hagut molta expectació al poble. Els veïns estan molt contents de poder disfrutar a l’església d’aquestes obres d’art”, declara.