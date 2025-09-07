ART
Acte central d’‘El feat pel fet’ al Castell del Remei
La Sala Lucilla Atilia del Castell del Remei va acollir divendres l’acte central, amb l’assistència de desenes de persones, de l’exposició El feat pel fet de l’artista urbà Lluc Flotats, Llukutter. El projecte reuneix quaranta-tres obres visuals, creades a quatre mans entre Llukutter i quaranta-cinc artistes visuals, i quaranta-tres peces literàries inspirades en cada obra a càrrec de poetes, escriptors, periodistes i guionistes. Cada una està vinculada a una entitat o col·lectiu social, que treballa en diversos àmbits com l’educació, la cultura, el feminisme, la salut mental o l’economia social. Totes les obres, excepte tres, estan a la venda en format de donatiu directe a l’entitat. La mostra, que naix després de tres anys de treball col·laboratiu, es va inaugurar el 10 d’agost passat i es podrà visitar fins al 30 de setembre que ve.