CINE
Doble guardó a Venècia
‘Estrany riu’, produïda pel lleidatà Xavier Font i amb Bernat Solé, actor de Juneda, guanya el Bisato d’Oro i el Gino Votano. Jim Jarmusch, Lleó d’Or
La pel·lícula Estrany riu, dirigida per Jaume Claret i produïda pel lleidatà Xavier Font, va rebre ahir al Festival de Venècia un doble guardó, el Bisato d’Oro i el premi Gino Votano. El film, en el qual també participa Bernat Solé, actor de Juneda, va ser reconegut amb el Bisato d’Oro a la millor contribució artística, un premi independent que atorga el gremi de crítics de la Mostra. Anoche conquisté Tebas, de Gabriel Azorín, va rebre el mateix guardó al millor guió i fotografia. A més, Estrany riu va aconseguir el Gino Votano a la millor pel·lícula mediterranea. És un premi que li va entregar l’Accademia di Belle Arti. “És una pel·lícula que, amb una esplèndida visió cinematogràfica, explora la vida a través dels temps i ritmes de la naturalesa, redescobrint els orígens de les cultures mediterrànies. Les coses sagrades amb la percepció de les deïtats fluvials, el fluir dels pensaments rere els passos d’Heràclit. Els sons, els moviments de la càmera i els intèrprets escenifiquen la coreografia de Mousikè, amb una representació d’una aliança renovada entre els éssers vius”, va assenyalar l’Accademia.
D’altra banda, Jim Jarmusch va rebre el Lleó d’Or per Father Mother Sister Brother, mentre que la gran favorita, The voice of Hind Rajab, de Kaouther ben Hania, sobre la guerra de Gaza, es va emportar el Gran Premi del Jurat. Amb una pel·lícula dividida en tres capítols sobre les relacions familiars i plena d’estrelles com Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, Vicky Krieps i Tom Waits, Jarmusch va aconseguir el premi més important de la Mostra. Les millors interpretacions, que reben la Copa Volpi, van ser per a l’italià Tony Servillo i la xinesa Xin Zhilei. Servillo interpreta el president italià al film La Grazia, de Paolo Sorrentino, mentre que Zhilei és la protagonista de The sun rises on us all, la història del retrobament d’una parella. Els francesos Valérie Donzelli i Gilles Marchand es van emportar el premi al millor guió per Á pied d’oeuvre, adaptació d’un llibre autobiogràfic de Frank Curtes, que explica com va topar amb la precarietat laboral al deixar la seua feina de fotògraf per complir el seu somni de ser escriptor.