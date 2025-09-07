LLENGUA
Organyà difon el plaer de la lectura
Fins a 34 editorials i autors de les comarques de muntanya, de la resta de Catalunya i Andorra participen en la Fira del Llibre del Pirineu. El certamen va entregar ahir els premis Homilies
La travessia urbana de la C-14 a Organyà va reunir ahir al migdia una filera d’uns tres-cents lectors. Eren els participants en la ja tradicional Carrerada de Llibres, que reivindica el valor i el plaer de la lectura com a acte popular i com a font de saviesa. Va ser un dels actes de la 29 Fira del Llibre del Pirineu, que acull aquesta localitat de l’Alt Urgell fins avui.
La primera jornada del certamen va començar amb la recepció de les biblioteques i l’esmorzar literari amb Joan-Lluís Lluís, Homileta literari del 2025. Durant tot el matí es van succeir sense pausa les presentacions de llibres, les sessions de contacontes, la música i l’animació als carrers del centre històric d’Organyà. El bon temps va propiciar una alta afluència de públic, tal com va destacar l’alcalde, Celestí Vilà.
34 editorials i autors
En la fira participen fins a 34 editorials, llibreries i autors. N’hi ha de les comarques de muntanya del Pirineu lleidatà, però també de la resta del territori català i també del Principat d’Andorra. Tots es van concentrar al centre històric d’Organyà, on van ocupar la plaça de l’església, el carrer del Mi, i part dels carrers Granada i del Sol. A la plaça també hi ha l’escenari de les activitats dirigides al públic familiar.
A última hora de la tarda d’ahir va tenir lloc l’acte central de la fira, amb la lectura de l’Homilia moderna, a càrrec de l’escriptor Joan-Lluís Lluís i del naturalista d’Oliana Jordi Pasques. També van dedicar unes paraules de record a Amadeu Clausó, que va morir a l’estiu i que va impulsar la creació d’aquest certamen. I és que, en els seus primers anys, es va celebrar al municipi de Montellà i Martinet, durant l’etapa de Clausó com a alcalde.
A l’acabar l’acte, es van entregar els Premis literaris Homilies d’Organyà, als quals aquest any han optat 267 textos originals repartits en set categories. La fira torna a obrir al públic avui, entre les 10.00 i les 14.00 hores. A més de les parades de llibres i de les editorials, destaca l’homenatge a Josep Colom Prió, escriptor i músic del Pallars Sobirà que va morir el mes de maig passat i que va ser un gran defensor i divulgador del pallarès i membre de l’Associació Llibre del Pirineu.