Marta Giné Janer guanya el Premi Germans Espar i Tressens 2025
La professora i escriptora lleidatana ha estat reconeguda amb aquest guardó dels Premis literaris Homílies d'Organyà pel seu conte feminista "Love yourself"
La catedràtica de traducció literària de la Universitat de Lleida, Marta Giné Janer, ha estat guardonada amb el Premi Germans Espar i Tressens 2025, un dels Premis literaris Homílies d'Organyà. El jurat ha valorat el seu conte "Love yourself", una obra de caire feminista que critica la desigualtat derivada de l'edatisme i els estereotips socials relacionats amb l'envelliment.
El relat premiat aborda de manera crítica la por a envellir i els intents d'evitar-ho a través de cirurgies estètiques, posant de manifest les pressions socials que pateixen especialment les dones. L'obra de Giné Janer s'afegeix a una trajectòria literària que inclou poesia, narrativa curta i una extensa feina com a traductora entre el català i el francès.
Trajectòria en el món literari
Marta Giné Janer compta amb una dilatada carrera professional com a docent i creadora. En l'àmbit de la traducció, ha traslladat al francès obres poètiques de Màrius Torres, com "La Dernière rose" (L'Harmattan, París, 2008) i "Paroles de la nuit. Anthologie poétique" (L'Harmattan, París, 2009), ambdues en col·laboració amb Norberto Gimelfarb. També ha traduït poemes de Pere Rovira per a la revista Scriptura.
Del francès al català, ha editat i revisat obres de Villiers de l'Isle-Adam i Théophile Gautier, i recentment ha publicat la traducció de "Les amistats perilloses" de Ch. de Laclos (Adesiara Editorial, 2023). En poesia, és autora de "I anem de fred en fred, sense pensar-hi" (Premi Paraules a Icària 2016), "La mare morta" (Premi Primer certamen Literari Heroïnes Anònimes 2021) i "Els mugrons ploren sang" (Edicions Reremús, 2024).
Reconeixement a la narrativa breu
En l'àmbit de la narrativa curta, Giné Janer ha estat finalista en diversos certàmens literaris amb contes com "No s'enyoren els llocs sinó els temps" (2019), "Estudiar: Presó" (2020), "Estimada mare" (2021), "Parlar per existir" (2021) i "Neonatal" (2022). El premi que ara rep amb "Love yourself" suposa un reconeixement a la seva trajectòria en aquest gènere, on ha aconseguit destacar per la seva mirada crítica i la qualitat literària de les seves propostes.