SEGRE

Marta Giné Janer guanya el Premi Germans Espar i Tressens 2025

La professora i escriptora lleidatana ha estat reconeguda amb aquest guardó dels Premis literaris Homílies d'Organyà pel seu conte feminista "Love yourself"

Marta Giné Janer guanya el Premi Germans Espar i Tressens 2025

Marta Giné Janer guanya el Premi Germans Espar i Tressens 2025

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

La catedràtica de traducció literària de la Universitat de Lleida, Marta Giné Janer, ha estat guardonada amb el Premi Germans Espar i Tressens 2025, un dels Premis literaris Homílies d'Organyà. El jurat ha valorat el seu conte "Love yourself", una obra de caire feminista que critica la desigualtat derivada de l'edatisme i els estereotips socials relacionats amb l'envelliment.

El relat premiat aborda de manera crítica la por a envellir i els intents d'evitar-ho a través de cirurgies estètiques, posant de manifest les pressions socials que pateixen especialment les dones. L'obra de Giné Janer s'afegeix a una trajectòria literària que inclou poesia, narrativa curta i una extensa feina com a traductora entre el català i el francès.

Trajectòria en el món literari

Marta Giné Janer compta amb una dilatada carrera professional com a docent i creadora. En l'àmbit de la traducció, ha traslladat al francès obres poètiques de Màrius Torres, com "La Dernière rose" (L'Harmattan, París, 2008) i "Paroles de la nuit. Anthologie poétique" (L'Harmattan, París, 2009), ambdues en col·laboració amb Norberto Gimelfarb. També ha traduït poemes de Pere Rovira per a la revista Scriptura.

Del francès al català, ha editat i revisat obres de Villiers de l'Isle-Adam i Théophile Gautier, i recentment ha publicat la traducció de "Les amistats perilloses" de Ch. de Laclos (Adesiara Editorial, 2023). En poesia, és autora de "I anem de fred en fred, sense pensar-hi" (Premi Paraules a Icària 2016), "La mare morta" (Premi Primer certamen Literari Heroïnes Anònimes 2021) i "Els mugrons ploren sang" (Edicions Reremús, 2024).

Reconeixement a la narrativa breu

En l'àmbit de la narrativa curta, Giné Janer ha estat finalista en diversos certàmens literaris amb contes com "No s'enyoren els llocs sinó els temps" (2019), "Estudiar: Presó" (2020), "Estimada mare" (2021), "Parlar per existir" (2021) i "Neonatal" (2022). El premi que ara rep amb "Love yourself" suposa un reconeixement a la seva trajectòria en aquest gènere, on ha aconseguit destacar per la seva mirada crítica i la qualitat literària de les seves propostes.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking