LLENGUA
Un web de la Paeria de Lleida fomentarà l’aprenentatge del català
L’ajuntament de Lleida va presentar ahir un web per fomentar l’aprenentatge i l’ús social de la llengua catalana, impulsada per la Taula per la Llengua en el marc del Pla de l’Ús del Català. Sota el lema “Lleida, on el català te accent propi”, la pàgina a internet estarà disponible des del web oficial de la Paeria. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va presentar ahir aquesta iniciativa en un acte al Mercat del Pla, al costat de la regidora de Cultura, Pilar Bosch, i la comissionada d’Alcaldia per a la Llengua, Paquita Sanvicén. “Lleida és pionera a l’hora d’impulsar el català”, va assegurar Larrosa. Amb aquest web, va afegir, “avancem en la difusió de la llengua i a incentivar el seu aprenentatge”.
Comença el curs al CNL
Dilluns vinent, 15 de setembre, començarà les classes el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), que oferirà unes 800 places en un total de 47 cursos de tots els nivells, que tindran lloc a la capital del Segrià. Es tracta d’unes xifres que gairebé dupliquen les de l’últim trimestre del 2024, ja que, en els últims anys, ha augmentat l’interès per aprendre català, sobretot el de nivell inicial dirigit a persones no catalanoparlants, segons va explicar ahir Bosch.