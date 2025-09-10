MÚSICA
Concerts i gastronomia a Raimat
El 4t Raimat Arts Festival preveu degustacions de més de 30 productors de proximitat amb ‘Taste of Lleida’. L’artista de Sudanell Lara Costafreda va presentar ahir el seu disseny del cartell
La quarta edició del Raimat Arts Festival, que se celebrarà del 2 al 5 d’octubre, tindrà per objectiu la promoció de la transformació social del territori a través de la cultura i la gastronomia. Per això, ha previst una programació musical de primer nivell que fusionarà amb la iniciativa Taste of Lleida – Catalan Cuisine, coordinada per BO&Ilersis, una proposta culinària que oferirà degustacions d’una trentena de productors de proximitat, des del Pirineu fins a l’Horta. Així ho va explicar ahir la fundadora del certamen i presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, Elena de Carandini, durant l’acte de presentació de les novetats de l’edició a la Seu Vella de Lleida.
Per la seua part, la regidora de Cultura de l’ajuntament de Lleida, Pilar Bosch, va destacar que “el festival és un emblema del que som i posa de relleu el contacte amb la naturalesa” i la consciència del potencial que ofereix el territori.
Així mateix, es va presentar el cartell oficial de l’edició, un disseny de l’artista lleidatana Lara Costafreda que connecta naturalesa, patrimoni, música i comunitat, reflectint l’essència del Raimat Arts Festival i el seu vincle amb el territori. Originària de Sudanell, Costafreda compta amb més de 15 anys de trajectòria en el desenvolupament de projectes per a marques de prestigi global com Chanel, Hermès o Vogue, i fins i tot Amnistia Internacional. L’obra “no només retrata un lloc i un festival, sinó que vol ser també un homenatge a la comunitat: a les persones grans i joves, a totes les que creen, comparteixen i fan possible que esdeveniments culturals com aquest existeixin”, va afirmar l’artista.
Quant a la programació musical, destaca el concert de la violinista Ellinor D’Mellon i la pianista Alina Artemyeva (dijous 2 d’octubre), i el de la cantant i compositora barcelonina Alba Carmona (el dissabte 4), ambdós al celler Raimat. El calendari complet es pot consultar a raimatartsfestival.org, on també es poden adquirir les entrades.