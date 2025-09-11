Unes 41.700 persones participen a les manifestacions de Barcelona, Girona i Tortosa, segons les fonts oficials
A Barcelona, la Guàrdia Urbana xifra en 28.000 els assistents
ACN Barcelona - Unes 41.700 persones, més de 100.000 segons l'organització, han participat a les manifestacions de la Diada convocades per l'ANC, Òmnium i altres entitats segons les xifres que han facilitat les diferents fonts oficials. En concret, a Barcelona la Guàrdia Urbana ha comptat 28.000 manifestants. A Girona, la Policia Municipal ha indicat que han estat 12.000 les persones mobilitzades, mentre que a Tortosa, els Mossos d'Esquadra han indicat que 1.700 manifestants han format part del recorregut de la reivindicació independentista. En un moment de crisi del sobiranisme, l'ANC sosté que hi ha "més motius que mai" per a la independència, per "combatre la desnacionalització", per "garantir" el futur del català o per "posar fi a l'espoli fiscal".
L'any passat, quan la mobilització va ser també descentralitzada, l'independentisme va treure 73.500 persones al carrer a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa. En concret, a les 60.000 persones que segons la Guàrdia Urbana es van mobilitzar a Barcelona, més del doble que aquest any, s'hi van sumar les 6.500 que ho van fer a Girona -xifra de la Policia Municipal-, les 2.800 de Tarragona, les 3.000 de Lleida i les 1.200 de Tortosa, també segons les respectives guàrdies urbanes i Policia Local.
Fonts de l'ANC han considerat, en canvi, que les tres mobilitzacions han sumat més de 100.000 persones. "Malgrat que l'Assemblea no acostuma a donar xifres, considerem imprescindible no deixar en mans d'aquells que volen acabar amb la nació el relat de la mobilització", han indicat.
Alhora han opinat que "tot i la pluja intensa de Barcelona, la ciutadania ha tornat a donar una lliçó a aquells que donen per mort el moviment independentista" i han celebrat "l'èxit" de participació en les tres manifestacions.
Independentment de les xifres, la mobilització de la Diada "és any rere any la manifestació més important d'aquest país, i un clam clar que la voluntat independentista perdura", han reblat.
A Barcelona les 28.000 persones que, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació, entre elles alguns pagesos amb els seus tractors, han sortit des del Pla de Palau, han continuat pel passeig d'Isabel II i el passeig de Colom, fins arribar a la plaça del Portal de la Pau. Han acabat a l'inici de la Rambla poc abans de les sis de la tarda.
Tot l'esdeveniment a la capital catalana s'ha desenvolupat en un clima reivindicatiu, festiu i pacífic, amb excepcions puntuals com la que han protagonitzat uns encaputxats just davant la capçalera minuts abans de començar, on han cremat una bandera espanyola mentre proferien crits com ara "puta Espanya".
Pel que fa a la manifestació de Girona, ha sortit de la plaça Catalunya i ha caminat fins als jardins de la Devesa, on hi havia l'escenari de l'acte final, situat a la zona de La Copa. Els manifestants hi han arribat a través d'un recorregut que els ha dut de la plaça Catalunya a la plaça Hospital, d'allà a la Gran Via Jaume I, a Correus i, finalment, a La Copa. Segons la Policia Municipal, 12.000 persones han participat en la mobilització.
En el cas de Tortosa, els manifestants, 1.700 segons els Mossos d'Esquadra, han sortit de la plaça de Gerard Vergés i des d'allà s'han dirigit a la confluència entre l'avinguda de Catalunya i el passeig de l'Ebre, tot passant pel carrer Montcada, per la plaça Montserrat, pel carrer Bonaire, per la plaça Agustí Querol, pel pont de l'Estat, per l'avinguda Cristòfol Colom i pel carrer Castelló.