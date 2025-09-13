“FiraTàrrega és un projecte cultural estratègic de país”
La consellera de Cultura visita el certamen i la futura Casa Museu Pedrolo
“FiraTàrrega és un projecte cultural estratègic de país.” Així ho va afirmar ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una visita al certamen en la qual va aprofitar per conèixer el projecte de museïtzació de la casa de l’escriptor Manuel de Pedrolo a Tàrrega. Hernández va destacar que “FiraTàrrega és un esdeveniment importantíssim per al país a nivell cultural”. En aquest sentit, va recordar el suport de la Generalitat al certamen, del qual forma part del consell d’administració, i va assegurar que “és molt important per a les arts escèniques, especialment les de carrer, i molt interessant perquè compagina molt bé la part professional amb la de la ciutadania i el públic en general”.
Quant a la futura Casa Museu Pedrolo, va comentar que “hem mantingut una conversa molt preliminar en la meua primera visita a l’edifici per conèixer els diferents espais i veure el projecte”, i va afirmar també que “Pedrolo és una figura molt important”.
Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va explicar que la previsió és poder adjudicar la redacció del projecte executiu abans d’acabar l’any per després ja poder iniciar les obres. Amb tot, va reconèixer que “és un projecte executiu complex, de manera que probablement s’allargarà bona part del 2026”. Segons Pijuan, la reunió d’ahir formava part de la ronda de contactes que l’ajuntament mantindrà amb diferents administracions per aconseguir el finançament necessari.
Així, l’alcaldessa de Tàrrega va indicar que “es tracta d’un projecte molt important per a la ciutat, però també per al país perquè Pedrolo és un dels autors més destacats del segle XX i probablement també s’ha deixat una mica de banda per qüestions ideològiques i polítiques”. Pijuan va qualificar la reunió de treball com a “molt enriquidora”.
Quant a l’inventari de la futura Casa Museu Pedrolo, l’alcaldessa va dir que continua avançant. En aquest sentit, ja s’han catalogat la meitat dels 12.000 llibres i s’ha culminat amb els 470 objectes de la saga familiar que es conserven a l’immoble. L’ajuntament va formalitzar el 2021 amb Adelais de Pedrolo un conveni en relació amb la gestió i la difusió del llegat del seu pare. L’acord inclou la donació de l’edifici familiar del carrer Major per transformar-lo en Casa Museu. L’equipament comptarà a més amb un centre d’estudi entorn de la seua extensa obra.