Teatre des de primera fila
El públic familiar, gran protagonista del segon dia de la Fira en ple pont de la Diada. Les obres participatives, cada vegada més habituals amb uns visitants disposats a passar-ho bé
FiraTàrrega va viure ahir la jornada més tranquil·la, en la qual el públic familiar va ser el principal protagonista coincidint amb el festiu local i en ple pont de la Diada. Fins i tot ben entrada la tarda els espectacles podien seguir-se des de primera fila, tot un luxe, segons van destacar alguns dels afortunats que van poder disfrutar de les arts escèniques sense aglomeracions.
A diferència d’anteriors edicions, la concentració dels diferents espais de les actuacions en el centre de la ciutat fa que els espectadors puguin seguir de forma fàcil totes les propostes programades per FiraTàrrega. De fet, aquesta és una de les novetats de la quaranta-cinquena edició amb què l’organització vol tornar als orígens del certamen. Això permet també disfrutar de la riquesa del patrimoni històric que brinda la ciutat. Amb tot, és recomanable anar amb anterioritat als espectacles per aconseguir un seient que permeti disfrutar de les obres. Val a destacar que aquest any hi ha més grades i bancs dels habituals en la línia d’oferir més comoditat als visitants. Amb tot, el cul a terra o sobre un coixí continua sent l’opció més compartida.
Les propostes participatives, en les quals el públic es converteix en un actiu de l’espectacle, són cada vegada més habituals i a FiraTàrrega els visitants estan disposats a compartir i connectar, com remarca el leitmotiv d’aquest 2025 i com es va poder veure ahir a la tarda a la plaça Major a Me encanta bailar pero se me da fatal, del Colectivo Dánzate, amb l’únic objectiu, aconseguit, de fer ballar tota la plaça deixant de banda els prejudicis.