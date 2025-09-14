Bullici teatral vibrant
La concentració al centre va omplir a vessar els escenaris en la jornada gran de FiraTàrrega. Entre dansa, teatre i circ va destacar el focus irlandès i propostes que fomenten la inclusió
FiraTàrrega va viure ahir la jornada gran de la 45 edició, en què presenta 54 espectacles, dels quals un 35% estrenes. Durant els quatre dies, el certamen ha programat 160 funcions i ahir els escenaris, concentrats al centre de la ciutat, es van veure abarrotats de públic encara que es podia passejar amb certa comoditat pels carrers.
FiraTàrrega va viure ahir la jornada gran amb arts escèniques a cada racó del centre de la ciutat. Les places i carrers van estar plens d’espectadors, entregats i amb ganes de disfrutar del teatre, consolidant el caràcter obert i participatiu del certamen. La concentració de propostes al centre de Tàrrega va permetre que els escenaris registressin una alta ocupació en el moment de les funcions, amb espais totalment atapeïts. Tanmateix, encara que l’organització va apostar precisament per concentrar la programació al centre per recuperar la sensació de bullici, el cert és que es va percebre una menor presència de visitants respecte a anteriors edicions.
En aquest sentit, els carrers permetien circular amb certa comoditat. Els visitants cada vegada arriben més preparats i amb els deures fets a casa, de manera que van directes a les funcions i divaguen menys.
Per la seua part, les companyies consultades van mostrar satisfacció per la bona acollida en la qual consideren una gran oportunitat i la millor plataforma per a la internacionalització de les seues peces perquè a FiraTàrrega coincideixen ambdós perfils fonamentals: el públic general i els programadors professionals.
Entre les perles de la jornada d’ahir val a destacar The most dangerous animal in the world, de Jazzville Productions, dins del focus irlandès al Reguer, en el qual una ovella abandona el seu ramat i arriba a la ciutat on explora el coratge, el sentit de pertinença i el cost de l’autenticitat combinant comèdia, música i dansa.
Cicatrius, de Vero Cendoya, va ser una altra de les obres molt aplaudides ahir, en aquest cas a les piscines. Es tracta d’una proposta de dansa i teatre amb sis intèrprets i música en directe amb una espècie de violí. Està dedicada a la inclusió de persones amb altres capacitats que la directora i coreògrafa inclou entre els artistes. La trama reivindica, amb molta vitalitat i tota l’energia, cicatritzar les ferides de cada cos i de cada identitat. Va precedir la proposta de Cendoya, la peça de dansa Pies de gallina, d’Ana F. Melero i Luna Sánchez.
Com no podia ser d’una altra forma en el dia gran, van estar molt concorregudes les diferents propostes a les places Major i de les Nacions. Com a exemple, Banda Esfèrica amb el seu Granotes al cel, aigua a la terra!, que va proposar ballar col·lectivament per invocar la pluja en el marc del programa Suport a la Creació, i Curolles amb Tot bé, una proposta de circ amb una baldufa com a punt de partida, van fer ple.
Una de les protagonistes del públic familiar va ser Mi gran caracol, d’Ángeles de Trapo, un caragol gegant que va prendre vida recorrent el carrer Migdia. Al Reguer, el circ més contemporani de carrer també va reunir un nombrós públic amb Domte, de Nacho Flores, una proposta també del Suport a la Creació centrada en equilibris amb música en directe. Una de les peces amb millor crítica va ser Ròdols i cigrons, d’Escarlata, sense entrades des d’abans de començar el certamen. Va tenir lloc al nou espai de la Plana. Una peça que ofereix un viatge circonematogràfic que desperta el desig de viure en un món més lliure i més emocionant.
Així mateix val a destacar que avui, en l’última jornada, s’han programat 24 funcions d’11.00 a 22.00 hores.