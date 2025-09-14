MÚSICA
Ramoncín retrona a Talarn
El popular músic madrileny va vèncer divendres la pluja i el vent en el Music Experience més rocker. Ahir a la nit estava prevista l’actuació d’El Drogas
El primer Talarn Music Experience rocker va arrancar divendres amb doble temporal. Al fer-se fosc, el meteorològic, amb un xàfec de pluja i vent que va obligar a retallar l’actuació de la banda valenciana Los Zigarros. Però, passat el xàfec, va arribar una altra tempesta, la del veterà rocker madrileny Ramoncín, que va vèncer les inclemències meteorològiques amb la seua energia inesgotable malgrat que ja voreja la setantena. L’artista, que va saltar a la fama en la seua època juvenil com el rey del pollo frito, va descarregar al capdavant de la seua banda un contundent directe farcit d’himnes del rock estatal com Litros de alcohol o La chica de la puerta 16. La seua presència a Lo Quiosc de Talarn va fer vibrar el Pallars Jussà i va demostrar per què José Ramón Márquez Ramoncín continua sent una de les veus més respectades del gènere. Divendres a la nit es va allargar amb el segell eivissenc de Rock Nights, que va posar el punt final a la vetllada amb una sessió conduïda per la DJ Lola Von Dage, que va fer ballar el públic fins ben entrada la matinada. Aquesta primera jornada va confirmar també que el Talarn Music Experience del setembre ha arribat per consolidar-se com un gran referent del rock a Catalunya. Ahir a la nit estaven previstes les actuacions de Mar Pujol, Claquera, La Perra Blanco i El Drogas.