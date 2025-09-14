El Tabaca Film Fest tanca la seva segona edició amb èxit rotund
El festival ha convertit Gerri de la Sal en capital pirinenca del cinema mitològic, amb prop de 1.000 espectadors i 49 curtmetratges finalistes
El segon Tabaca Film Fest de Gerri de la Sal ha finalitzat aquest diumenge després de quatre dies d'intensa activitat cultural. El certamen, dedicat al cinema mitològic, ha aconseguit atreure prop d'un miler d'espectadors amb les seves vuit sessions cinematogràfiques i ha comptat amb la participació de 49 curtmetratges finalistes que han explorat el mite des de diverses perspectives.
La gala de lliurament de premis, celebrada el passat dissabte a la nit, va ser un dels moments àlgids del festival. L'acte va estar conduït per l'Esperanceta de Casa Gassia i va comptar amb l'acompanyament musical de la cantant Carla Mateo. Durant aquesta cerimònia es van revelar els guanyadors de les diferents categories del certamen, que han rebut premis per un valor total de 3.500 euros i uns guardons exclusius creats per l'escultor pallarès Aaron Pérez Silva.
Palmarès complet del Tabaca Film Fest 2025
El curtmetratge veneçolà "Audio y el Caimán", dirigit per Andrés I. Estrada, s'ha emportat el Premi Gea a la millor obra internacional. Segons ha explicat Gisela Arnao, una de les tres directores del festival: "Audio y el Caimán representa l'essència del Tabaca. La mitologia és difusa en els contorns, i la mentida i la veritat es confonen en una narrativa que també expressa una manera de viure". La peça iraniana "Spider Zan", de Maryam Khodabakahsh, ha rebut una menció especial "per la seva força, cruesa i sororitat".
Pel que fa al Premi Biterna, dedicat a obres inspirades en la mitologia pirinenca o rodades al Pirineu, el guanyador ha estat "Erreka Zoko Hortan" d'Ekaitz Bertiz. El jurat ha valorat especialment la qualitat de la pel·lícula i la seva capacitat per captivar l'espectador des del primer moment. "Els Simiots", de Jordi Busquets, ha rebut la menció especial d'aquesta categoria per oferir "una mirada complexa i rica" sobre elements culturals tradicionals.
El Primer Premi Tabaca s'ha atorgat a "El Príncep", d'Àlex Sardà, mentre que el Segon Premi ha estat per a "Wainitai", un documental de Pablo García-Vizcarra. Per la seva banda, el curtmetratge "La Sangre" ha rebut una menció especial per la seva capacitat hipnòtica i narrativa.
Un premi sorpresa i el favorit del públic
Durant la gala també es va revelar el Premi Ofita, un guardó sorpresa atorgat per l'Ajuntament de Baix Pallars que ha recaigut en "A Spot in the World", de Carlos Robisco. Aquest reconeixement pren el nom d'una roca magmàtica molt present als carrers de Gerri de la Sal i ha volgut destacar la capacitat de l'obra per expressar "l'experiència universal de l'enyorança i la recerca d'arrels en un món canviant".
El públic assistent al festival també ha tingut l'oportunitat de votar el seu curtmetratge preferit. El Premi del Públic ha estat per "Puca", una obra gaèlica dirigida per Conor Kennedy, qui va assistir personalment al festival i es va mostrar sorprès i emocionat pel reconeixement.
Més enllà de les projeccions
El Tabaca Film Fest ha ofert un ampli ventall d'activitats paral·leles que han gaudit d'una excel·lent acollida. Entre aquestes propostes destaquen una sessió d'observació nocturna del cel en clau mitològica, el concert de Marc Vilajuana i Joel Carro, i diverses xerrades amb experts. L'organització calcula que aquestes activitats han atret més de 700 participants, als quals cal sumar els visitants de l'exposició "Lo Mite Emmascarat" de l'artista nord-americana Ashley Suszczynski, que romandrà oberta a Gerri de la Sal fins al 30 de setembre de 2025.
Durant la gala de lliurament de premis també es va presentar un tastet del projecte "Caçamites", un recull documental audiovisual que recopila llegendes explicades per padrines i padrins de la zona. D'altra banda, s'ha anunciat l'ajornament de l'assignació de la Beca Farrera per a guions de curtmetratge degut al gran nombre de propostes rebudes.
Gerri de la Sal, escenari ideal per al festival
El balanç final del Tabaca Film Fest 2025 confirma l'encert d'haver escollit Gerri de la Sal com a seu del certamen. El Reial Alfolí s'ha revelat com l'escenari perfecte per a un esdeveniment d'aquestes característiques, que ha comptat amb una gran implicació tant de l'equip municipal com dels veïns de la localitat. El festival ha aconseguit despertar l'interès per una nova manera d'entendre i interpretar el cinema, explorant i contribuint a definir el concepte de mitologia en la creació audiovisual contemporània.