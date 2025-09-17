MÚSICA
Dos guanyadors al concurs de joves solistes de la Jove Orquestra de Ponent
La Jove Orquestra de Ponent (JOP) va distingir dissabte passat dos intèrprets ex aequo amb el primer premi de la segona edició del concurs de joves solistes, que organitza aquest col·lectiu musical nascut a Lleida el 2011. Després de les actuacions finals celebrades a l’Auditori Enric Granados, el jurat va elegir com a guanyadors la violoncel·lista Sara Òdena, que va interpretar el Concert en Mi menor d’Edward Elgar, i el pianista Ignasi Prunés, amb el Concert per a piano núm. 1, Op. 23 de Txaikovski.
El tercer premi va recaure en el clarinetista Biel Vouillamoz, que va interpretar el Concert per a clarinet núm. 1, Op. 73 de Carl Maria von Weber. També van ser finalistes el violista Eduard Moya i el violinista Xavi Òdena. El pianista Jordi Farran va acompanyar els participants en les seues interpretacions.
Els guanyadors formaran part del projecte artístic de la JOP durant la primavera del 2026, col·laborant amb l’orquestra en la seua gira de concerts, que inclourà l’Auditori Enric Granados i recitals en altres municipis del territori.
El jurat va estar integrat per Iolanda Dolcet, Josep Lluís Boix, Agustí López, Joan Sancho i el director titular de la JOP, Miquel Massana, que van valorar el talent i la passió de la nova generació de músics.